Ukraińska modelka POZWAŁA organizatorów festiwalu w Cannes. Mówi o "poważnych obrażeniach" i "urazie psychicznym" (WIDEO)

Tłum celebrytek pojechał się tam lansować i teraz są zdziwione, że nikt przed nimi się nie kłania. Zasady czerwonego dywanu są tam wszystkim znane, tylko top aktorzy i twórcy prezentowanych filmów mają tam poszanowanie. Reszta to tylko tłumny dodatek. Wejście na ten czerwony dywan można kupić, załatwić bez problemu. Ale traktowanie jak wielką gwiazdę już nie. Dziwi jednak, ze teraz jest z tego powodu wielka drama i organizatorzy się do tego nie ustosunkowują. Dostaje się ochronie, która działa według wytycznych. Na pewno wizerunek cannes to mocno nadszarpnie. Ale większym nadszarpnięciem wizerunku jest to że takie Creepeńskie chodzą po tym dywanie jak jakieś wielkie gwiazdy. Kelly Rowland z tego grona, jest dużą gwiazdą a Ameryce, ale w Europie już nie bardzo. Robienie przez nią z tego aktu rasistowskiego jest niedorzeczne, bo pełno w sieci filmów, że dotknęło to wiele celebrytek, bez względu na kolor skóry.