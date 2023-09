Ula Chincz WYPROWADZIŁA SIĘ z Polski! Zdradziła powód swojej decyzji

Ula Chincz wraz z rodziną wyprowadziła się z Polski

Spełniam coś, co nigdy nawet nie było moim marzeniem. Nie wyobrażałam sobie, że mogę marzyć o tym, że będę mieszkać we Włoszech. (...) Choć na razie zakupu domu nie planuję, to chyba chcę mieć tych Włoch więcej - wyznała na filmie.

Chincz wyznała, że wraz z rodziną zamieszkała w wynajmowanym domu z ogrodem w małym miasteczku w Toskanii, a umowę podpisała już w kwietniu. Z dziennikarką do Włoch przeprowadzili się jej synowie, którzy rozpoczną tam nowy etap edukacji. Starszy syn będzie chodził do liceum, a młodszy do przedszkola. Prezenterce towarzyszy także mąż, który, choć na początku był sceptycznie nastawiony do przeprowadzki, to chce, by żona spełniła swoje marzenie. Ula nie zapomniała także o domowych pupilach. Pies i kot dołączą do rodziny w październiku.