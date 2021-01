Umęczona Julia Wieniawa walczy z kartonami: "Ciąg dalszy przeprowadzki" (ZDJĘCIA)

buddysta 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Jest zasada. Pijesz nie dotykaj telefonu. Potem okazuje się, że wrzuca się do sieci zdjęcia które nie wiadomo czym są, albo jak tu są rozmazane. Gorzej jak okazuje się, że dzwoniliśmy dodatkowo do byłych sympatii. Samo mieszkanie to trochę słabo wygląda. Kiepsko rozplanowana ta garderoba, estetyka wykonania też odbiega od standardów dzisiejszych - pewnie tanio było. Reszta mieszkania też mało gustowna. Widziałem też zdjęcia co wcześniej pokazywała.Trzeba było zatrudnić jakąś sprawdzoną dekoratorkę wnętrz. Usługi ich są bardzo drogie - za mieszkanko Pani Julii co najmniej 50 tys. a i 100 tys nie jest tak bardzo wygórowaną stawką - ale mieszkania naprawdę robią potem wrażenie. Wielu zaszokuje, ale sporo ludzi za projekt wnętrz i jego wykonanie potrafi zapłacić 300-500 tys.