Julia Wieniawa wprowadziła się do NOWEGO GNIAZDKA za 2 miliony (FOTO)

Powiem Wam jedno,tyle hejtu od ludzi jak w 2020 roku,nie widzialam nigdy. Czemu az tak Was to boli ,ze ktos ma pienadze i je wydaje? Rozumiem,ze duzo ludzi w Polsce zyje w trudnych warunkach,ja bylam jedna z nich,ale to nie jest wina ludzi,ktorzy w jakis sposob stali sie bogaci. Wiekszosc z celebrytow jest wlasnie dzieki Wam tak popularna,a plujecie jadem,jakby Wam zabrali te pieniadze. Zacznijcie patrzec na swoje zycie ,zrobcie cos z tym jak Wam zle. Oczywiscie dostane pelno komentarzy,ze nikt nie pomaga biednym itepe,moze i nie pomagaja,ale czesto widze,ze te osoby nawet nie chca z tej biedy wyjsc,bo wygodnie jest narzekac niz wziac sie w garsc i pomoc sobie.