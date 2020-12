Julia Wieniawa ekscytuje się kuchnią w mieszkaniu za 2 miliony: "Będzie piękna!"

Kaja 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Boże Kochany! Jak ten dzieciak w końcu wyrośnie na kobietę to albo zwariuje od przepychu albo zacznie być świadomym człowiekiem. Świetnie, ze kuje Żelazo póki gorące, ale to jest istna masakra, czym zajmuje się 21 letnia małolatka. Aż żal patrzeć co się dzieje. Byle nie skończyła jako wyeksploatowana za młody, nieszczęśliwa i zapomniana gwiazda. Radzę mamie pomyśleć.