Julia Wieniawa zachwyca się wanną w nowym gniazdku za 2 miliony: "Będzie obita marmurkiem. Już się nie mogę doczekać"

JULIA przeczytaj to proszę, bardzo Ciebie szanuje,. obserwuję Twoją dzialakność od ok. 2 lat i mam do Ciebie spory szacunek, bo podoba mi sie Twoje podejście do życia, Twoje aktorstwo, równiez Twoje piosenki (śpiewaj więcej!), masz fajne wyluzowane podejście do zycia, nie boisz się mówić o poparciu dla LGBT czy dla praw kobiet, jesteś sobą, nie udajesz nikogo, i za to dziewczyno olbrzymie Cię szanuję, sam osiągnąłem sukces w życiu i wiem, że niestety sporo Polaków woli hejtować tych, którym sie powiodło, zamiast się na nich wzorować! Masz mieszkanie za 2 bańki i łazienkę z marmujrem, to super, zapracowałaś na to ciężko, bądź z tego dumna, zasypiając pomyśl sobie, że naprawdę wygrałaś zycie, badz dalej siba i zajdziesz naprawde daleko. Sorry za brak polskich znakow pod koniec mojego postu, pisze na szybko.