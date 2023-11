Uradowana Monika Olejnik MOKNIE przed Sejmem, spod którego zniknęły barierki. "REASUMPCJI nie będzie" (WIDEO)

Monika Olejnik to niekwestionowanie jedna z największych gwiazd rodzimego dziennikarstwa. 67-latka słynie z ciętego języka i silnej osobowości, o której mogli przekonać się politycy goszczący w jej programach.

Dziennikarka była także jedną z osób, które głośno namawiały do udziału w minionych wyborach parlamentarnych. Gdy opadł powyborczy kurz i nastąpiły pierwsze zmiany, dotknęły one nie tylko sejmowych ław, ale również jego otoczenia. Wielkim echem w mediach odbiło się usunięcie barierek, które od siedmiu lat odgradzały Sejm i były uznawane za jeden z symboli rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie umknęło to uwadze Moniki Olejnik, która zdecydowała się podzielić swoją refleksją na temat zachodzących zmian.