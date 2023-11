Monika Olejnik w obszernej ramonesce z SIECIÓWKI serwuje stylizację wartą ponad 70 tysięcy złotych. Modna? (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik należy do najbogatszych polskich dziennikarek i lubi to podkreślać. Od lat równie często, co na antenie, pojawia się na imprezach i bankietach, gdzie szpanuje modnymi i drogimi ubraniami. Imponująca kolekcja celebrytki systematycznie powiększa się o kolejne "zdobycze", które 67-latka z namaszczeniem ze sobą zestawia, tworząc mniej lub bardziej udane stylówki.