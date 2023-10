Monika Olejnik w dżinsowej czapce z woalką zajada jajko na "Zbawiksie" (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik od lat związana jest ze światem telewizji i bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych rodzimych dziennikarek. O gwieździe TVN mówi się jednak nie tylko w kontekście jej kolejnych rozmów z politykami w "Kropce nad i". Olejnik znana jest bowiem również jako wielka miłośniczka mody, która nieustannie zaskakuje oryginalnymi stylizacjami. Dziennikarka regularnie pokazuje się w nietuzinkowych strojach od najlepszych projektantów oraz z wartymi krocie dodatkami. Olejnik na co dzień również pozwala sobie na odrobinę ekstrawagancji - niedawno wybrała się na przykład na miasto w mięciutkich bamboszach.

Dzięki zamiłowaniu do mody Monika Olejnik niezmiennie cieszy się zainteresowaniem fotoreporterów. Ostatnio paparazzi po raz kolejny już wypatrzyli dziennikarkę TVN podczas wyjścia na miasto. W poniedziałek 67-latka odwiedziła jedną z modnych restauracji na warszawskim Placu Zbawiciela. Paparazzi spotkali dziennikarkę, gdy ta maszerowała w kierunku znanego lokalu, dzierżąc w dłoni egzemplarz "Gazety Wyborczej". Tego dnia w stylizacji Olejnik bez wątpienia królował denim. Prowadząca "Kropka nad i" do restauracji wybrała się w luźnych dżinsach, do których dobrała pasek Balmain w kolorze jaskrawej czerwieni. Za dodatek od francuskiego domu mody należy zapłacić nawet około 2 tysięcy złotych.