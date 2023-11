Wiecznie młoda Monika Olejnik ŚWIECI BRZUCHEM na południu Włoch. Taka to pożyje? (ZDJĘCIA)

Obserwując ostatnie poczynania Moniki Olejnik na ścieżce zawodowej, trudno nie odnieść wrażenia, że serce dziennikarki bije dziś zdecydowanie mocniej do świata kultury i sztuki niż do polityki. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na platformie TVN24 Olejnik relacjonuje spotkania z artystami, nierzadko nawet towarzysząc polskim twórcom na najważniejszych filmowych festiwalach na świecie. Również jej ostatnia wycieczka na południe Włoch, do pięknej miejscowości Matera, podyktowana była względami artystycznymi. Jak przypomina na Instagramie sama Olejnik, Matera niejednokrotnie była tłem do filmów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii kina.