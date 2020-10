Urażona Małgorzata Rozenek radzi: "Zamień BÓL D*PY NA BÓL POŚLADKÓW"

Choć Gosia nie szczędzi sobie kosztownych wyjazdów i zakupów u projektantów, postanowiła ostatnio zachęcić do korzystania z tego, co w swojej ofercie mają second handy. Pod opublikowanym we wtorek zdjęciem w helikopterze luksusowa Małgosia nawoływała do kupowania torebek z drugiej ręki. Mimo że z pewnością miała dobre intencje, nie wszyscy je docenili. Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od kąśliwych uwag internautów zarzucających jej hipokryzję.