Uroczy gest księcia Williama po drobnej WPADCE Carole Middleton na Royal Ascot. Internauci: "Tak powinno traktować się teściową" (FOTO)

We wtorek rozpoczęły się legendarne wyścigi konne, Royal Ascot , które trwają aż pięć dni. Wydarzenie przyciąga nie tylko miłośników sportu, ale także brytyjską rodzinę królewską. Swoją obecnością podczas tegorocznych wyścigów zaszczycili m.in. król Karol III, królowa Camilla, księżniczka Anna, książę William , a także Carole i Michael Middletonowie.

Warto wspomnieć, że jest to pierwsze publiczne wystąpienie rodziców księżnej Kate od czasu ujawnienia diagnozy ich córki. Jak donosi Daily Mail, podczas drugiego dnia Royal Ascot William najwięcej czasu spędził na rozmowie m.in. z teściami oraz Zarą Tindall.

Książę William pomógł Carole Middleton, gdy ta zaliczyła wpadkę

W trakcie wydarzenia Carole, która pojawiła się w grafitowych czółenkach zaliczyła drobną wpadkę. Obcas prawego buta Middleton ugrzązł w murawie , przez co 69-latka przez chwilę "stała się kopciuszkiem" z jedną bosą stopą. Na szczęście, jej zięć, jak na prawdziwego księcia przystało, pośpieszył z pomocą.

Ależ to urocze; Prawdziwy kochający zięć; Zawsze jest dżentelmenem; Właśnie tak powinno traktować się teściową; On naprawdę kocha swoich teściów; To naprawdę niesamowity człowiek - czytamy w komentarzach.