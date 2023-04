Uroczyste spotkanie Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej. Pierwsza Dama Ukrainy napisała do Polaków: "Jesteście naszymi przyjaciółmi!"

W środę po raz pierwszy od wybuchu wojny na wschodzie w lutym ubiegłego roku do Warszawy zawitała para prezydencka Ukrainy. Grafik Wołodymyra i Ołeny Zełenskich wypełniony jest po brzegi oficjalnymi wydarzeniami, spośród których na pierwszym miejscu znalazło się oczywiście spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Dudą . Poza uroczystym powitaniem z udziałem mężów panie uczestniczyły również w osobnym spotkaniu, w trakcie którego omawiano ścisłą współpracę międzynarodową w zakresie szkolenia medyków wojskowych.

Ołena Zełenska zwraca się do przyjaciół Polaków

Odwiedzam Polskę ze szczególnymi uczuciami. Cały ten trudny czas, to, co trzyma nas razem, to nie tylko chęć wspólnego zwycięstwa nad wrogiem, ale także walka o ludzkie wartości. Przede wszystkim - o ludzkie życie. Cieszymy się, że w tej walce mamy wsparcie nie tylko ludzi o podobnych myślących, ale też prawdziwych przyjaciół, których wsparcie ma namacalny, praktyczny wymiar - czytamy na oficjalnym profilu Zełenskiej na Instagramie.