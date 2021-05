Urszula Dębska OBURZONA komentarzami na temat swojego wyglądu: "Ile można słuchać: OMG, znów schudłaś..."

Salvia 56 min. temu zgłoś do moderacji 110 5 Odpowiedz

Coś jest ze mną nie tak. Nie mam ochoty mieć kontaktu z ludzmi, spotykam się z kimś rzadko i bardzo się zmuszam. Gdy podoba mi się facet i on tez jest zainteresowany, to ja mimo wszystko nie mam ochoty mieć z nim zbyt częstego kontaktu i facet mnie zostawia (co jest zrozumiałe). Odpisuję po 2/3 dniach od dostanej wiadomości. O płynnej konwersacji to mowy nawet nie ma ze mną. Niby wzdycham, mam emocje, chce się spotykać ale nie za często, a wiadomości wystarczają mi raz na czas. Wolę przeżywać wszystko w samotności. Mam tak od zawsze, a mam już 24 lata. Myślicie ze coś jest ze mną nie tak? Co powinnam ze sobą zrobić?