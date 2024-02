Urszula Dudziak wspomina przygody z używkami: "Zaciągnęłam się i ZAMIENIŁAM W PELIKANA" (WIDEO)

Urszula Dudziak o używkach. "Myślałam, że odlecę"

I uważaj... Mija jakiś czas, Basil Farrington, genialny basista rozgrywa się przed koncertem w Filadelfii, w garderobie. Nie zapomnę... Pociąga [jointa - przyp. red.] i mówi: "Chcesz, Ula?". Ja mówię: "Wiesz co, nigdy mnie nie namawiaj, ja już tego nigdy nie dotknę, a on mówi: "You had the wrong stuff", to zioło było nie takie (...). Myślę sobie - no zaraz mam wychodzić na scenę, bałam się trochę, ale zaciągnęłam się i kurcze blade! Nagle wchodzę na scenę i widzę, że mam taki długi, olbrzymi dziób. Zamieniłam się w pelikana i trzymam tak mikrofon daleko. Michał krzyczy: "Michał bliżej, bo cię nie słychać!", a ja mówię: "Nie mogę, nie widzisz?!" - wspominała Urszula Dudziak.