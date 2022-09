Uśmiechnięta Grażyna Torbicka pozuje w młodzieżowej stylizacji na Festiwalu Filmowym w Gdyni (FOTO)

Joanna 51 min. temu zgłoś do moderacji 126 24 Odpowiedz

I po co wszystkie kobiety pakują kasę w medycynę estetyczną, jak po Pani Grażynie widać, co jest istotne by wyglądać młodo. 70 procent roboty robi zgrabna sylwetka, 15 procent włosy i 15 procent ubiór. To oczywiście dotyczy kwestii wyglądu, pomijam rzecz jasna odmładzający efekt bycia spełnioną kobietą z klasą i imponującą karierą.