Gwiazdy na Festiwalu w Gdyni: Mateusz Kościukiewicz w dzwonach, nonszalancki Rafał Zawierucha i Dorota Stalińska z frędzlami (ZDJĘCIA)

Jan 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Jakie gwiazdy ? To osoby które grają w filmach od czasu do czasu. Można każdego z nich zastąpić kasjerem z biedronki i nie będzie różnicy . Kto i po co nakręca ich popularność ? W większości to nijakie , niezbyt urodziwe osoby zadufane w sobie kij wie dlaczego . Dlaczego zarabiają więcej niż inni ? Dlaczego naprawdę zdolni i piękni ludzie nie mają możliwości grać w polskich filmach ? Odpowiedzcie sobie sami i dalej podziwiajcie te niedojdy .