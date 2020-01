Uśmiechnięta Kate Middleton dziękuje za życzenia urodzinowe. Fani komentują: "Piękna i O WIELE LEPSZA niż Meghan"

Paula 1 godz. temu zgłoś do moderacji 237 22 Odpowiedz

Meghan wiedziała kiedy odejść. Wyremontowała dom frogmore za pieniądze podatników, kupując wegańskie farby, a teraz powiedziała bye. Wzięła co mogła. Moim zdaniem powinni z Harrym to spłacić. Jeżeli się czegoś zrzekają to po całości a nie to co im nie pasi, a luksusy i profity płynące z byciem urodzonym w odpowiedniej rodziny zostawiają