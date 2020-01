Księżna Kate z uśmiechem na twarzy zmierza do przedszkola, gdzie przyrządza dla najmłodszych... płatki z mlekiem

Świat oszalał na punkcie "Megxitu", ale przecież królewska bajka musi trwać dalej. Choć Meghan i Harry "wypisali się" już z rodu Windsorów, inni z dumą i szacunkiem dla królowej Elżbiety II nadal pełnią swoje książęce obowiązki. Gdy teraz pani Markle nie cieszy się już sympatią Brytyjczyków, jeszcze więcej laurów zbiera jej "konkurentka", księżna Kate , która w przeciwieństwie do żony Harry'ego świetnie sprawdza się w swojej roli.

Dopiero co informowaliśmy, że Kate wybrała się z wizytą do jednego z londyńskich szpitali dla dzieci, a już następnego dnia z uśmiechem na twarzy ruszyła do kolejnej placówki.