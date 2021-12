Uśmiechnięty od ucha do ucha Andrzej Duda BUSZUJE po krakowskim targowisku, kupując świąteczne akcesoria (ZDJĘCIA)

II sort 28 min. temu zgłoś do moderacji 79 9 Odpowiedz

Pisemotumanieni, nawet chyba wy już rozumiecie, że niszczenie i zawłaszczanie z taką zajadłością, z takim fanatyzmem, praworządności, wymiaru sprawiedliwości ( Prokuratury, Sądów), nawet za cenę utraty miliardów euro dla Polski, nie służy umożliwieniu karania przestępstw sędziów. Bo to margines marginesu. Służy to faktycznie chęci ukrycia niezliczonych afer aparatu pisowskiego. Służy do krycia przestępstw co ważniejszych pisowskich kacyków. Służy wreszcie do umożliwiania szerzenia się mejzizmu, kaczyzmu, ziobryzmu, sasizmu, piebiakizmu i innych pisoizmów charakteryzujących Polskę jako karykaturę państwa prawa. Przez te fanatyczne działania pisu coraz bliżej nam do Rosji, Białorusi czy wręcz do Folwarku Zwierzęcego Orwela. Ci niszczyciele demokracji muszą zdawać sobie sprawę, że nic nie zostanie zapomniane i bezkarne. Wyroki i orzeczenia ich pseudo sądów czy tzw. trybunału kucharki zostaną uznane za niebyłe jednego dnia, jako wydane przez osoby nieuprawnione (dublerzy). Prokuratorzy i Sędziowie dziś represjonowani będą już niedługo szefami prokuratury i sądownictwa, ścigającymi piso- przestępców.