Ida Nowakowska bezlitośnie o niewierzących celebrytkach, które obchodzą Boże Narodzenie: "Dla mnie święta bez wiary NIE MIAŁYBY SENSU"

odlattosamo 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Tego boją się jak ognia. Tego, że ludzie zaczną organizować np. śluby z lepszą oprawą w plenerze, czy będą świętować bez elementów religijnych. Nawet jeśli pogrzeb bez księdza zacznie być bardziej na bogato, to też ludzie zaczną się przerzucać. Wiedzą, że dopóki udaje się wmawiać, że tylko będąc w Kościele coś można, to ludzie jeszcze będą przychodzić do Kościoła. Jeśli będzie można mieć to samo, bez siedzenia na mszy, to wielu ludzi już do Kościoła wcale nie będzie przychodzić.