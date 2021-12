Marianna Schreiber żali się, że rodzina NIE CHCE spędzać z nią świąt: "Jesteś zaproszony, gdy prezentujesz TE SAME POGLĄDY"

Straszne 37 min. temu zgłoś do moderacji 156 52 Odpowiedz

I właśnie to zrobiła propaganda TVPis z Polakami. Sklocili cały naród. Rodziny się do siebie nie odzywają. Ojciec mnie na święta nie chce widzieć bo mam kolorowy szalik i nie popieram partii rządzącej . Pociesza mnie tylko to że jeśli Bóg istnieje to osoby odpowiadające za sytuację tj podział w narodzie odpowiedzą za to. Jak nie w tym życiu to w wiecznym .