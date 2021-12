Marianna Schreiber MA ŻAL do męża o głosowanie ZA przyjęciem "lex TVN": "Kochanie - CZEMU?"

Pola 55 min. temu zgłoś do moderacji 67 7 Odpowiedz

O co tam chodzi? Małżeństwo powinno się wspierać, grać w jednej drużynie, a jeżeli nie, to powinni się rozstać, żeby nie krzywdzić siebie i dziecka. Po co oni dalej w to brną? I już nie chodzi o poglądy jednego czy drugiego, czy ich zachowanie, ale tak jak podobały mi się słowa Asi Opozdy o Antku, że jest super wspierającym mężem i mimo że się kłócą, jak każdy w związku, to dba o nią i złego słowa o nim nie powie, bo to zostaje w domu, tak taka relacja jak u tych państwa jest dla mnie chora, toksyczna i nie do końca zrozumiała.