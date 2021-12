Maja Bohosiewicz NIE JEST katoliczką, ale OBCHODZI święta Bożego Narodzenia. "Wiara to nie wyznanie"

Ja nie jestem katoliczką, ale część mojej rodziny jest/są. To pierwszy ważny powód. (...) Dla mnie wiara to nie wyznanie. Ja bardzo szanuje religie innych i chodzę na śluby, komunie i chrzciny moich bliskich, jeżeli wiem, że to dla nich ważne - mnie to w żaden sposób nie ogranicza, czy nie rani, a dla nich jest to przyjemność - wyjaśniła Maja.