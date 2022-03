Uśmiechnięty od ucha do ucha Antek Królikowski ratuje wizerunek, LEPIĄC PULPETY dla potrzebujących z ochroniarzem "Oszusta z Tindera" (ZDJĘCIA)

Ania 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I jaki problem masz pudel, ze gotuje dla ukraincow? Skoro opozda jest w szpitalu to on tam nie moze, bo nie wolno. Jakby chciala, zeby ja zmienil to na pewno by to zrobil. Przestancie pisac bzdury o ratowaniu wizerunku. Nie on wam wysyla zdjecia tylko wy lazicie za nim wszedzie. Nawet jak grob ojca odwiedza to robicie zdjecia, wstyd, zeby na cmentarzu go fotografowac. Dobrze, ze pracuje i komus moze sie do czegos przydac. Najlepiej nic nie robic tylko siedziec na pudlu i jad wylewac.