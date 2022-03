Synek Joanny Opozdy trafił DO SZPITALA! "Spędziłam noc NA PODŁODZE"

Huii 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Oj i moje przejścia nie były proste. Trafiłam do szpitala z maluchem po 2dniach bycia w domu czyli po 5dniach od cesarskiego cięcia. Faktycznie fotel i dla mnie był zaskoczeniem...I to że tam już nikt nie pyta czy szew się dobrze goi, czy może Pani wstawać do dziecka które ciągle płacze. Te rozkładane fotele to cud od fundacji Owsiaka...słyszałam opowieści rodziców gdy spali na drewnianym krzesełku. I to faktycznie szkoła życia, myślisz że już najgorsze za Tobą a tu dalej trudne i fizycznie nieosiągalne sytuacje. Ale powiem tak, mam już 3letnie dziecko, to wszystko nauczyło być silna ponad miarę, a teraz jest cudownie, jest czas na odpoczynek, sprawność, prace, jest bosko. I oby zdrowie się trzymało wszystkich dzieci i wszystkich mam bo to najcudowniejsze cuda. Życzę zdrowia. Reszta jest nieważna. A te trudy kształtują charakter, to mało powiedziane, świadomość i siłę nas kobiet. Jesteśmy cuuudowne i niepokonane, i oby życie odpalacalo nam tym samym co my robimy dla życia i świata.