Uszczęśliwiona Anna Lewandowska świętuje gola Roberta Lewandowskiego: "LEWY, WE LOVE YOU"

Noemi 🛼 2 min. temu

A ona w jakim charakterze znów tam polazla ! Nooooo ta dzień bez lansu dniem straconym proste 🥵🥵 wiesza się tylko na nim i łazi jak cień…. Jest taka nudna zero charakteru. Jej mąż jest w pracy po co te dziunie tam jeżdżą z nimi ? O wsparciu mi nie mówcie bo od wsparcia to jest trener i motywacji który ma pojęcie o tym sporcie a nie jakaś zupełnie niepotrzebna Andzia……No seriioooo i nie wiem czym się tak szczycą ja tam zawsze kibicuje przeciwnej drużynie 🤣milionów za to nie mam tylko oni wiec mi to jest zupełnie obojętne ta ich nudna latanina