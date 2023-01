Uwaga: Julia Jaroszewska promuje NOWY SINGIEL na gali Freak Fighters... "Wiesz, co cię zabije? Twoja miłość do mnie" (WIDEO)

W utworze "Nie mów mi, jak mam żyć" nie zabrakło prawdziwego kina akcji, w tym strzelaniny, wybuchów, sztucznej krwi, a nawet lotu helikopterem. Tym razem Julia pochwaliła się kolejnym dziełem o sugestywnym tytule - "My Body Like a Weapon". (tutaj możecie posłuchać tej produkcji) . W najnowszym utworze również sporo się dzieje - nie brakuje angielskiego rapu, polskich blokowisk, a także Jaroszewskiej w seksownym wdzianku, wijącej się na tle kafelków z bronią w rękach.

Chciałeś mnie zabić, widzisz, żyję. Wysłałam nawet po ciebie swoich ludzi, ale wiesz co, ja cię zabiję, tylko nie bronią... Celuj, celuj. Wiesz, co cię zabije? Twoja miłość do mnie. Nie będziesz mógł spać, nie będziesz mógł jeść, nie będziesz mógł myśleć, jak na ciebie nie spojrzę i to będzie twoje zabójstwo. Najlepsza broń - grozi Julka już na początku utworu.