Julia Jaroszewska i Monika "Słowikowa" Banasiak nagrały RAZEM piosenkę!

Na YouTube pojawił się już teledysk do piosenki pt. "Nie mów mi, jak mam żyć". Wideoklip trwa prawie sześć minut i sporo się w nim dzieje. Są strzelaniny, wybuchy, sztuczna krew, lot helikopterem, sportowy samochód i obcisłe kombinezony rodem z "Kill Billa".

Piosenka zapowiada debiutancką płytę Julii Jaroszewskiej i Moniki Banasiak pt. "Kochaj albo żyj", która jest z kolei inspirowana książką Moniki i Patryka Boro - reżysera teledysku do "Nie mów mi, jak mam żyć". Producentami utworu są Paweł Hołda i Jonas Coolbroth.

Jeśli mówisz "nie kocham", to kłamiesz. Jeśli mnie kochasz, to ładnie kłam. Nie dla wszystkich, a dla ciebie, niczym dzi*ką dla ciebie będę wszystkim - śpiewa "Słowikowa", a Julia dodaje: Ta noc będzie nasza, marzenia gorące, me ciało płonące, szczyty kuszące...