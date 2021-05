"Lady" Julia Jaroszewska gratuluje rywalce po przegranej walce w POLICZKOWANIU: "Masz mocne pie*dolnięcie"

Julia Jaroszewska cztery lata temu zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w "Projekcie Lady", gdzie doszła aż do finału, ale ostatecznie przegrała z Roksaną Gac. Pod okiem mentorek i Małgorzaty Rozenek Julia próbowała z wulgarnej dziewczyny stać się "damą" . Niestety po zakończeniu programu wróciła do dawnego wizerunku i nadal próbuje zrobić karierę w show biznesie.

Ostatnim jej "sukcesem" jest udział w gali "Punch Down", czyli zawodach w policzkowaniu. Julia stanęła do walki z Adą Śledź - uczestniczką pierwszej edycji "Love Island". Niestety okazało się, że Ada skuteczniej bije po twarzy i Jaroszewska poniosła porażkę.

To był megapojedynek, dzięki @punchdownfight i dzięki @flychanelle (masz mocne pie*dolnięcie). Dzisiaj poznałam nie tylko megarywalkę, ale i cudowną kobietę - siła jest kobietą, więc w następnej walce Ady jej przeciwniczka nie będzie mieć łatwo. P.S. My z @flychanelle zobaczymy się jeszcze nie raz, ale gdzie i kiedy, to zdradzimy już niedługo - napisała tajemniczo.