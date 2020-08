Uwodzicielska Justyna Żyła kusi nagraniem GOŁYCH NÓŻEK w wannie po dniu przygód z Patrycją Wieją z "Projektu Lady" (ZDJĘCIA)

Lea 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

To wystawianie zadkow ma miejsce w domu, który w połowie należy do dzieci. Gdzie one są w tym czasie? Czy życzą sobie, by matka nieznajomych im do domu sprowadzała? I gościła z ich kasy? A może nic do gadania przy takiej matce nie mają? Z ojcem, z dziadkami matka nie pozwala im się spotkac, a jakaś polgola dziunie w domu przyjmuje? Czy dzieci patrzą i oglądają to zepsucie i targowisko proznosci? Czego ich taka matka nauczy?