Uzbrojona w MILION LAMPEK Klaudia Halejcio udekorowała willę na święta

Z ciekawości, żeby nie było, że nie wiem, co czytam i komentuję, obejrzałam kilka odcinków tego show Klaudii. Bardzo sympatyczny rodzinny content. Żadnych gołych tyłków, żadnego obnażania się. Jej mąż sympatyczny, dziecko urocze, pokazywani współpracownicy wszyscy życzliwi, kulturalni i przyjaźnie do siebie nastawieni ludzie. To wszystko jest bardzo pozytywne, spokojne, żadnych dram. Gdy to porównam z jakimś żałosnym obnażaniem się, a następnie obrażaniem internautek i insynuowaniem, że bez ataku cudzymi piersiami zagłodzą własne dzieci, bo są za głupie, żeby je nakarmić, to nie mam cienia watpliwości co wolę i co jest lepsze.