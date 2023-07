Używała wagi przemysłowej, by móc się zważyć. Opowiada, jak udało się jej zrzucić 150 kilogramów (FOTO)

Brittany Neff opisała swoją walkę z nadwagą, która zaczęła się już w czasach licealnych. Wspomina, że przez lata miała niezdrowy stosunek do jedzenia, co prowadziło do ciągłego przybierania na wadze. Dopiero kiedy jej zdrowie zaczęło być poważnie zagrożone przez nadmiar kilogramów, zrozumiała, że ma do czynienia z poważnym problemem.