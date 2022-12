Varius Manx odwołał koncert w ostatniej chwili i teraz się tłumaczy. Fani oburzeni: "Tyle osób czekało na mrozie"

Varius Manx odwołał koncert w ostatniej chwili

Varius Manx się tłumaczy

Drodzy, z ogromną przykrością informujemy, iż z powodu niezapewnienia odpowiednich warunków zmuszeni byliśmy odwołać nasz dzisiejszy koncert na warszawskim Bemowie. Cieszyliśmy się ogromnie na spotkanie z Wami, dokładając wszelkich starań, aby występ doszedł do skutku. Od kilku godzin byliśmy w gotowości do występu, natomiast zastane warunki nie pozwoliły nam na dokończenie próby, a tym bardziej zagranie koncertu . Jest nam niezmiernie przykro, ale wystąpienie w takich warunkach poważnie narażałoby nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Wierzymy, że jeszcze nie raz będzie nam dane spotkać się - czytamy w oświadczeniu zespołu.

Ja jestem ciekawa, czego spodziewał się zespół w otwartym amfiteatrze w grudniu? Nie wiedział, na jakie miejsce podpisuje kontrakt? ; No tak osoby czekające na mrozie tyle czasu nie były narażone na utratę zdrowia? Dziwne egoistyczne myślenie. Przykre to; A co z ludźmi którzy stali na mrozie, aby ich wpuścić do amfiteatru? Stali zmarznięci za darmo, a wy za kasę nie wyszliście. Gwiazdorzenie - pisali oburzeni fani.