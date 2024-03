Victoria Beckham i Nicola Peltz WYWIJAJĄ na jachcie w króliczych uszach. Zostaną najlepszymi psiapsi? (WIDEO)

Izabela 28 min. temu zgłoś do moderacji 17 9 Odpowiedz

Zauważyliście, że Victoria nigdy przenigdy się nie uśmiecha? Nawet do swoich dzieci. A jak tu się uśmiechnęła, to natychmiast zasłoniła twarz. Ależ to musi być przykre dla dzieci, nie zobaczyć uśmiechu mamy, a jednocześnie co w jej głowie musi siedzieć, że prezencja jest ważniejsza od szczerości i uśmiechu dla rodziny? Uśmiechała się tylko na początku kariery i chyba uznała, że nie wygladała wtedy korzystnie. Ależ to muszą być kompleksy i tony botoksu 😜