Victoria i David Beckhamowie zmierzają z dziećmi na jacht wart 20 MILIONÓW DOLARÓW. Fajnie mają? (ZDJĘCIA)

Do grona najpopularniejszych celebryckich familii z pewnością można zaliczyć Beckhamów , których majątek wycenia się na ponad 400 milionów funtów. Międzynarodowe media, niezmiennie od lat, chętnie śledzą codzienne poczynania pochodzącej z Wielkiej Brytanii rodzinki. Spore zainteresowanie wzbudzają nie tylko Victoria i David, ale również ich potomstwo - Brooklyn, Romeo, Cruz i Harper . Pławiący się w luksusach klan chętnie spędza wolne chwile w Miami. Ostatnio paparazzi "przyłapali" wesołą gromadkę podczas relaksu na ich prywatnym, wartym fortunę jachcie.

Nowe "cacko" słynnej familii to Riva 130 Bellissima - wart około 20 milionów dolarów jacht, który mierzy blisko 40 metrów i pomieści do 10 gości. Na jego pokładzie znajduje się pięć apartamentów. Ostatnio media obiegły fotki z romantycznych chwil Victorii i Davida, a tym razem paparazzi zdołali uchwycić słynną parę w towarzystwie dzieci i znajomych. Projektantce i emerytowanemu piłkarzowi w Miami relaksowali się m.in. z najmłodszymi latoroślami - 19-letnim Cruzem oraz 12-letnią Harper Seven.