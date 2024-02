Victoria Beckham kuśtyka O KULACH w szpilkach za 5 tysięcy złotych (FOTO)

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: Na to wszyscy czekali. Messi już trenuje w Miami

Victoria Beckham złamała stopę. I tak założyła szpilki

49-letnia projektantka mody złamała stopę 14 lutego , kiedy to przewróciła się podczas ćwiczeń na siłowni. Od tamtej pory przemieszcza się przy pomocy kul. Na złamanej stopie znalazła się natomiast unieruchamiająca stawy orteza. Nawet to nie jest jednak dla Beckhamowej wymówką, aby wyglądać byle jak w świetle fleszy

Paparazzi przyłapali Victorię podczas ostatniej wizyty w eleganckiej restauracji Dorian w londyńskim Notting Hill. Na lewej stopie gwiazdy wciąż znajdowała się orteza. Można by więc przypuszczać, że na drugiej wyląduje jakiś wygodny sportowy but. Otóż nic bardziej mylnego. Beckham zdecydowała się na szpilki od Alai (model Coeur) za skromne 4,5 tysiąca złotych. To się dopiero nazywa poświęcenie.