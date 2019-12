Victoria i David Beckhamowie OCHRZCILI DZIECI. Wśród rodziców chrzestnych Eva Longoria

Choć Victoria i David Beckhamowie od lat uchodzą za jedno z bardziej zgodnych małżeństw show biznesu, ostatnio napotkali pewne trudności. W związku z tym, że projektantka i piłkarz zdecydowali się w końcu ochrzcić dwójkę najmłodszych pociech i zmuszeni byli sporządzić listę gości, nie obyło się bez rodzinnych dramatów. Ojciec Davida liczył na to, że w przyjęciu weźmie udział wraz z partnerką, Hilary Meredith , jednak Victoria zdecydowała, że kobieta nie jest na tyle bliską osobą, by brać udział w tak podniosłej chwili w życiu Cruza i Harper.

Mimo że spekulowano, iż do chrztu dojdzie w Święta Bożego Narodzenia, w sobotę na instagramowym profilu dawnej spicetki pojawiły się fotografie z wydarzenia. Dumna mama podzieliła się z fanami zdjęciem odświętnie ubranych najmłodszych dzieci oraz grupową fotografią, na której widzimy również rodziców chrzestnych 8-latki i 14-latka. Ostatecznie w tej roli sprawdzić się będą mogli Eva Longoria , Marc Anthony , znany fryzjer - Ken Paves oraz przyjaciel Beckhamów, partner Liv Tyler - David Gardner.

Nie mogłabym być bardziej dumna z moich dzieci i wdzięczna mojej rodzinie i najwspanialszym rodzicom chrzestnym. Kochamy Was @evalongoria, @kenpaves, @marcanthony i @davidgardner - napisała zachwycona Posh pod wspólną fotografią z wyżej wymienionymi rodzicami chrzestnymi i pociechami.

O post z okazji chrztu pokusiła się też Longoria, która zamieściła na swoim instagramowym profilu to samo zdjęcie, co projektantka:

Cóż to za zaszczyt służyć jako matka chrzestna najsłodszej dziewczynce na świecie! Kocham Cię Harper Seven - wyraziła wdzięczność za to, jaką rolę może pełnić w życiu córki Beckhamów.