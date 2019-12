Victoria Beckham pokłóciła się z ojcem Davida! "Prosił syna, by nakłonił żonę do zmiany decyzji"

Beckhamowie są obecnie w trakcie przygotowań do ważnej rodzinnej uroczystości. Niedawno okazało się bowiem, że dwójka najmłodszych pociech pary wciąż nie została ochrzczona. David i Victoria uznali zbliżające się święta za idealną okazję do wyprawienia hucznego przyjęcia z okazji przyjęcia sakramentu. Małżeństwo zapowiedziało swoim gościom m.in pokaz fajerwerków, morze alkoholu i odpowiednio wyszukane menu. Role rodziców chrzestnych powierzyli natomiast Guy'owi Ritchie, Evie Longorii oraz siostrze Victorii, Louise.

Niestety przy okazji organizacji imprezy nie obyło się bez rodzinnych dramatów. Ojciec Davida Ted ma wyraźny żal do Victorii o to, że* nie zaprosiła na przyjęcie córki jego obecnej partnerki.* 71-latek jest związany z 60-letnią milionerką Hilary Meredith, która jest matką 27-letniej Charlotte.

Jak donosi "The Sun", córka kobiety liczyła na to, że na chrzciny Cruza i Harper wybiorą się całą rodziną. Dlatego też Ted postanowił poprosić syna, aby ten nakłonił żonę do zmiany decyzji. Niestety, bezskutecznie.