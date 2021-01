Victoria i David Beckhamowie wraz z dziećmi maszerują na obiad w Miami

Ostatnio Victoria i David zostali przez paparazzi przyłapani podczas wyprawy na obiad w słonecznym Miami. Mieszkająca na co dzień w Wielkiej Brytanii para przyleciała ponoć do Stanów prywatnym odrzutowcem pod koniec minionego roku, aby spędzić Sylwestra w wartej 30 milionów posiadłości w Palm Beach należącej do bajecznie bogatych rodziców narzeczonej Brooklyna, Nicoli Peltz. Do Miami rodzina zawitała natomiast przez interesy Davida.