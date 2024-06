Viki Gabor OBURZONA działalnością tiktokera, który ją parodiuje: "Mam NIESMAK". Twórca filmików już jej odpowiedział

Zenu 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Skoro wielemlat mieszkala poza Polska, to nie ma co się dziwić, że zapomina słów lub jej wypowiedzi maja dziwny szyk zdania. Nie jest to aż taka tragedia jak niektórzy sugerują. Fakt, że ona wygląda bardzo powaznie, taki ma styl. Co do parodii, to najczęściej wcale one nie są śmieszne. Wiele tzw tiktokerow się tym zajmuje i serio co ludzi w tym smieszy(większość tych parodii jest zwyczajnie bez polotu i pomyslu). Pan komik ekscytuje się, że inne celebrytki pisały mu wiadomości, no wspaniale, aczkolwiek nie każdemu musi się jego twórczość podobać. Parodia to często jest jak krytyka. Przy czym jak skrytykuje się autora parodii to zaraz zdziwienie.