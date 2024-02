Viki Gabor organizuje obozy dla fanów. Sama wpadnie na... DWA DNI. Oto cena!

Hhhhhh 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie zapomnę jej wywiadu w którym powiedziała że dostała na instagramie zaproszenie od jakiegoś chłopaka fana zaproszenie na studniówkę i ona odpisała no rzecz jasna ,,nie”, ale argumentowała to tym, że dla niej studniówki są takie cringowe xd ale na amerykański prom to już by poszła xd biedne dzieci jak zwykle mają obraz złotej ameryki i wszystkiego co tam jest jako 8 cud świata, a nasze polskie to takie be, złe i niemodne.. xd a dziewczyna ma jeszcze 4 czy 5 lat do studniówki własnej, może oceni czy są cringe dopiero po tym jak się na nią wybierze