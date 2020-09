Viki Gabor padła OFIARĄ NAPAŚCI! Agresorzy brutalnie POBILI jej ojca!

men 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Mokotów? Najgorsza dzielnica Warszawy. Bardziej niebiezpieczna niż Praga. Mieszkają tam synowie i wnuki SB-ków, UB-ków, Milicjantów, i wojskowych. To są dzieci ludzi którzy byli bez zasad. Nie na darmo mówi się Górne Ubowo ( Górny Mokotów) oraz Dolne Ubowo (Dolny Mokotów) czyli Czerniaków i okolice. Często zdarzają sie tam pobicia ze skutkiem śmiertelnym, albo ze ktoś dostanie nożem w brzuch przy sklepie z alkoholem. Zabójstwa w mieszkaniach to chleb powszedni. O tym się nie pisze, bo mogą spaść ceny nieruchomości w tym rejonie, ale sami Policjanci, jeśli się ich zna osobiście mogą o ttm mówić godzinami. Dlatego gdy młodzi Policjanci zaczynają slużbe czesto ich wysyła do Warszawy do patrolowania Pragi albo Mokotowa. Żeby potrenować dzialania operacyjne w najbardziej niebezpiecznych terenach w Polsce. To własnie z Mokotowa pochodzi najbardziej okrutny Gang obcinaczy palców. I właśnie oni są synami ubekow i esbków. "Ludzie bez zasad". Mieszkać na Mokotowie to prosić sie o problemy. Samo wyjście na ulice jest niebezpieczne, nieważne czy maz 10, 25 czy 70 lat, i niewazne ze jesteś kobietą czy osobą niepełnosprawną. Mam koleżankę w szpitalu WSW, która opowiadała mi ze Policja często im przywozi znalezione palce, dłonie czy stopy które zostaly znalezione na Mokotowie i trzeba je zutylizować po pobraniu próbek DNA. Nie wiedzą jakim cuden znalazły się na ulicy lub gdzieś tam. Wydaje mi się że w przyszłości ta dzielnica bedzie jeszcze coraz gorsza.