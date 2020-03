Sukces Pudelka: Viki Gabor WYCOFAŁA ze sprzedaży maski nie-antywirusowe

xxx 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Jaki sukces? Nastolatki miały chociaż w ten sposób dostęp do maseczki, a teraz nie mają wcale. Żenada Pudel. Zamiast zachęcać do tego, żeby maski nosić to walczysz, żeby masek nie nosić.