Viki Gabor pokazała SIOSTRĘ! (FOTO)

Xxxx 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Każdy pisze o makijażu, paznokciach.. przejdźcie się do pierwszego lepszego liceum czy technikum co druga tak wygląda. Jak były gimnazja to ten okres mocniejszego malowania niż tylko rzęsy zaczynał się w po gimnazjum. A teraz go nie ma i dziewczyny wychodząc z podstawówki idą do liceum ect i zaczynają się malować na całego zagubił się przejściowy etap. A po za tym chciałabym zauważyć że kiedyś jak rowniez edukacja z podstawówki przeskakiwała do liceum ect to również dziewczyny mocno malowały się i jakoś nikomu wtedy to nie przeszkadzało.. jak to mówi moja mama - wszystkie dziewczyny juz sie malowały w tym wieku tylko nie tak umiejętnie jak teraz. I zawsze powtarza że nie rozumie o co chodzi teraz tym kobietom w wieku podobnym do jej które krytykują młode za makijaż a przecież robiły to samo