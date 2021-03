Viola Kołakowska twierdzi, że Andrzej Piaseczny UDAJE chorego na COVID-19, by WYPROMOWAĆ nową płytę...

Ostatnio na celowniku Violi Kołakowskiej znalazł się natomiast Andrzej Piaseczny. Kilka dni temu wokalista ogłosił, że zmaga się z koronawirusem, a wskutek choroby zmuszony był poddać się hospitalizacji. Nagranie wokalisty podłączonego do tlenu i z trudem łapiącego oddech nie przekonało jednak Violi. Celebrytka posądziła Piaska o udawanie choroby - przy okazji nazywając go kiepskim aktorem.

Wszystko wskazuje na to, że póki co Kołakowska nie ma zamiaru odpuścić hospitalizowanemu Piasecznemu. W czwartek celebrytka podzieliła się ze swoimi fanami kolejną teorią spiskową. Okazuje się, że Viola jest przekonana, iż choroba i pobyt w szpitalu Piaska to jedynie sprytna promocja jego nowego albumu...