Viola Kołakowska oskarża Andrzeja Piasecznego o UDAWANIE koronawirusa! "KIEPSKI Z CIEBIE AKTOR"

Gdy już nam się wydawało, że Viola Kołakowska nie może niżej upaść, sporadyczna partnerka Tomasza Karolaka postanowiła raz jeszcze udowodnić, że nie zna pojęcia umiaru, albo chociaż podstawowej, ludzkiej przyzwoitości. Pretendentka do miana naczelnej polskiej foliary właśnie zarzuciła Andrzejowi Piasecznemu kłamstwo. Muzyk wrzucił w środę do sieci filmik ze szpitalnej sali, na którym podpięty do respiratora prosi rodaków o przestrogę i wystrzeganie się niepotrzebnych kontaktów międzyludzkich. Zdaniem Kołakowskiej muzyk wcale nie jest zarażony koronawirusem.

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś? - pisze na swoim profilu osoba, która zaledwie kilka miesięcy temu twierdziła, że rozmawiała z samym Jezusem Chrystusem.

Naturalnie wypociny Violi Kołakowskiej natychmiast odbiły się szerokim echem po sieci. Sprawę postanowiła skomentować Karolina Korwin-Piotrowska.

Tymczasem w równoległym świecie "wybitna aktorka" od antyprykatora poucza ledwo łapiącego powietrze w szpitalu, pod tlenem, poważnie chorego Andrzeja. Od dawna nie tykam celebryckiej patologii, ale miałam i mam na Covid chorych przyjaciół, znam ten oddech, słyszałam, gdy rozmawialiśmy na Skype ten kaszel, ten straszny świst w płucach, mam chore serce i wiem, co to niska saturacja, wiem, co to znaczy dusić się... Znam i bardzo lubię Andrzeja. Zastanawiam się teraz, kim trzeba być, by to robić, robić publicznie, obrażać kogoś w taki straszny, obrzydliwy i haniebny sposób, co trzeba mieć w głowie, by to robić?! - krytykuje kretyńskie wymysły Kołakowskiej dziennikarka.

Tymczasem redakcja O2 skontaktowała się z menadżerką Piasecznego - Julitą Janicką, z zapytaniem o stan zdrowia piosenkarza.

Andrzej czuje się już trochę lepiej i jest pod opieką lekarzy. Jesteśmy dobrej myśli - odpowiedziała reprezentantka Andrzeja.

Myślicie, że Andrzej "udaję covid" Piaseczny będzie pierwszą osobą, która ją pozwie?