Viola Kołakowska zapowiada rozmowę z Chrystusem. "Będziecie poruszeni i zadziwieni"

Viola Kołakowska (znana wcześniej jako Wioletta Kołek, wieloletnia partnerka i matka dzieci Tomasza Karolaka) skręciła ostatnio w dziwne rejony innej rzeczywistości. Viola twierdzi bowiem, że żadnego koronawirusa nie ma, a w szczepionkach są czipy, za pomocą których globalny rząd chce nas kontrolować. Nie wiemy co prawda, co takiego robi ostatnio Viola, by jakiś rząd chciał ją kontrolować, bo jedyne osiągnięcie, na jakie może liczyć, to wysoka nota w naszym plebiscycie na Żenadę Roku.