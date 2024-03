W "99 - Gra o wszystko" czas na test wiedzy. Gwiazdy TTV POKONAŁ rebus matematyczny. A Wy znalibyście odpowiedź? (FOTO)

może to? 52 min. temu zgłoś do moderacji 64 7 Odpowiedz

Chcecie rebusu matematycznego ? Już niedługo wchodzą dynamiczne ceny energii które będą się zmieniać co 15 minut. No to może to? Oblicz jak szybko musisz biegać między pralką , lodówką, telewizorem i lampą w pokoju na końcu korytarza żeby właściwie obliczyć czas potrzebny do zdążenia na "załapanie się" na niższą taryfę . Albo . Jak podzielić czas pieczenia ciasta np. docelowo 80 minut tak żeby zmieścić się w jak najkorzystniejszych taryfach prądu?