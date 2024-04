W głowie dziennikarki TVN24 wykryto GUZA. Joanna Kryńska jest już po OPERACJI. "Wrócę silniejsza" (FOTO)

Dziennikarka TVN24 przeszła operację. W jej głowie wykryto guz

Będzie dobrze! O tym będzie ta wiadomość, może komuś da nadzieję , bo ona jest taka ważna - zaczęła, następnie przechodząc do sedna: Od jakiegoś czasu nie ma mnie z Wami, są za to Wasze bardzo miłe wiadomości: "Co się dzieje?". Po rezonansie magnetycznym głowy 8 marca dowiedziałam się, że czeka mnie operacja.

Obsunęłam się Grzesiowi na ręce po wyniku. Ale on mnie podniósł. Trzeba było działać. Wsparcie i pomoc pojawiły się natychmiast. Chłopcy wiedzieli, że trzeba zająć się czymś, co boli. (...) Od momentu poznania wyniku byliśmy wszędzie Bydgoszcz, Warszawa, od szpitala do szpitala. I przyszedł moment, w którym byłam sama. Co czułam przed operacją, znając szczegóły? Że muszę to zrobić, że takie mam dla siebie zadanie. I się udało - czytamy.